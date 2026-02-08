Аршавин: ролик «Спартака»? Я там на себя не похож. Моё участие в судьбе Сауся преувеличено

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о ролике «Спартака», посвящённом переходу полузащитника Владислава Сауся. Красно-белые представили футболиста в стиле мультсериала «Южный Парк», где герой, похожий на Аршавина, говорит: «О нет! Они подписали Сауся!»

– Видели ли вы ролик «Спартака» про Сауся с пародией на вас?

– Видел. Во‑первых, я там на себя не похож. Во‑вторых, моё участие в судьбе Сауся преувеличено, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Саусь перешёл в «Балтику» из «Зенита» в 2024 году. Полузащитник находился в системе сине-бело-голубых с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Самые титулованные футбольные клубы России: