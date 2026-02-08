Скидки
Главная Футбол Новости

Бавария — Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча 21-го тура Бундеслиги 2025/2026 начнётся в 19:30

«Бавария» — «Хоффенхайм»: онлайн-трансляция матча 21-го тура Бундеслиги начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» и «Хоффенхайм». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер из Гамбурга (Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Германия — Бундеслига . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Хоффенхайм
Зинсхайм
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе мюнхенцев 51 очко в 20 турах. Отрыв от дортмундской «Боруссии» со второй строчки, которая провела на одну игру больше, составляет три очка. «Хоффенхайм» занимает третье место с 42 очками.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
«Бавария» — «Хоффенхайм». Хватит притворяться!
