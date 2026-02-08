Тошич ответил, кто является лучшим футболистом в истории РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Зоран Тошич ответил, какого игрока считает лучшим в истории Мир РПЛ, а также кто является лучшим футболистом лиги сейчас.

– Лучший игрок в истории РПЛ?

– Вагнер Лав.

– Лучший игрок сейчас?

– Игорь Акинфеев.

– Лучший партнёр в РПЛ?

– Вагнер Лав.

– Игрок РПЛ, против кого тебе было сложнее всего играть?

– Марко Ломич.

– Лучший стадион в РПЛ?

– «ВЭБ Арена».

– Лучший гол в РПЛ, который ты видел?

– Много красивых голов было. Но назову свой гол, который забил «Локомотиву», не чемпионский, а на стадионе «Локомотива», кажется, в 2015 году, — сказал Тошич в видео в телеграм-канале РПЛ.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. За этот период нападающий принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 124 голами и 53 результативными передачами.

