Тошич ответил, кто является лучшим футболистом в истории РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Зоран Тошич ответил, какого игрока считает лучшим в истории Мир РПЛ, а также кто является лучшим футболистом лиги сейчас.
– Лучший игрок в истории РПЛ?
– Вагнер Лав.
– Лучший игрок сейчас?
– Игорь Акинфеев.
– Лучший партнёр в РПЛ?
– Вагнер Лав.
– Игрок РПЛ, против кого тебе было сложнее всего играть?
– Марко Ломич.
– Лучший стадион в РПЛ?
– «ВЭБ Арена».
– Лучший гол в РПЛ, который ты видел?
– Много красивых голов было. Но назову свой гол, который забил «Локомотиву», не чемпионский, а на стадионе «Локомотива», кажется, в 2015 году, — сказал Тошич в видео в телеграм-канале РПЛ.
Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. За этот период нападающий принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 124 голами и 53 результативными передачами.
