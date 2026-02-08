Скидки
Футбол

Локомотив — Урарту: стартовый состав железнодорожников на товарищеский матч 2026, 8 февраля

«Локомотив» — «Урарту»: стартовый состав железнодорожников на товарищеский матч
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, в рамках подготовки к весенней части сезона состоится товарищеский матч между российским «Локомотивом» и армянским «Урарту». Команды сыграют на стадионе «Джебель Али спорт центр» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 11:00 мск. По согласованию сторон встреча транслироваться не будет.

Стартовый состав «Локомотива»: Веселов, Чевардин, Рамирес, Погостнов, Тимофеев, Вера, Щетинин, Сарвели, Пиняев, Комличенко, Мялковский.

Позже, в 16:30 мск, «Локомотив» начнёт ещё один товарищеский матч в рамках зимнего предсезонного сбора. Там же, на стадионе «Джебель Али спорт центр», подопечные Михаила Галактионова встретятся с казахстанским клубом «Елимай».

