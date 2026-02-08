Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
В «МЮ» допускают, что Кэррик останется главным тренером в следующем сезоне — The Touchline

Руководство «Манчестер Юнайтед» решило, что если Майкл Кэррик продолжит демонстрировать стабильную игру, то он может продолжить работу в этой должности в следующем сезоне. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 44-летний специалист доказал руководству, что способен быть не только временным тренером команды. При этом в стане «красных дьяволов» намерены подождать до конца сезона, прежде чем принять решение. На будущее англичанина в «Манчестер Юнайтед» может повлиять квалификация в Лигу чемпионов.

Кэррик возглавил клуб 13 января. Под его руководством манкунианцы провели четыре матча в АПЛ, в которых одержали четыре победы. Контракт специалиста рассчитан до лета 2026 года.

