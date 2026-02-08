Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА подтвердили прекращение переговоров по Симичу и Рогановичу из «Партизана»

В ЦСКА подтвердили прекращение переговоров по Симичу и Рогановичу из «Партизана»
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с трансферами в клубе.

«Думаю, что история с подписанием Симича и Рогановича из «Партизана» завершена. И в моём комментарии, скорее, была чуть другая мысль, что, помимо заинтересованности в конкретных очень талантливых молодых ребятах мы, помимо очевидных трансферов, демонстрирующих наши амбиции и притязания на самые высокие места, заинтересованы и в молодых футболистах. Это было и летом. Может быть, был определённый усиленный крен в эту сторону. Сейчас у нас с этой точки зрения, безусловно, баланс. И станут среди приобретённых талантливых футболистов данные сербские ребята или кто-то другой — это покажет время.

Мы в любом случае работаем в этом направлении. Не просто сербские СМИ написали, что сделка невозможна, а «Партизан» на официальном сайте об этом написал, что они это предложение восприняли соответствующим финансовым запросам, поэтому последовал отказ. Мы в своём заявлении, в свою очередь, отметили, что нового предложения не будет. Поэтому здесь нельзя говорить о каком-то срыве. Можно сказать, что скаутинговая служба оценила футболистов с точки зрения будущей инвестиции в одну сумму, она была предложена. Нет? Нет. Да? Да. По итогу — нет, поэтому это не срыв. Нет? Нет. Окей», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Самый неожиданный трансфер зимы в РПЛ! Почему Козлов уходит из «Краснодара» в ЦСКА?
Самый неожиданный трансфер зимы в РПЛ! Почему Козлов уходит из «Краснодара» в ЦСКА?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android