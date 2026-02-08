Защитник «Оренбурга» Хотулёв: команда должна сохранить прописку в РПЛ с таким составом

Футболист «Оренбурга» Данила Хотулёв поделился мнением о перспективах команды после победы в товарищеском матче над «Бунёдкором» со счётом 5:1. Он отметил, что уральцы обязаны сохранить прописку в РПЛ с нынешним составом.

«Адаптировались ли новички в команде? С языком тяжеловато, а так это хорошие, квалифицированные ребята. Чемпионат покажет, хорошее ли это усиление. У нас есть 12 игр. Сборы – не показатель. Конечно, мы должны сохраниться в РПЛ с таким составом. Нужно оправдывать затраты», – приводит слова Хотулёва Metaratings.

После 18 матчей «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками в активе. После возобновления чемпионата оренбуржцы встретятся с «Акроном» 28 февраля.