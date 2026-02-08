Защитник «Оренбурга» Хотулёв: команда должна сохранить прописку в РПЛ с таким составом
Футболист «Оренбурга» Данила Хотулёв поделился мнением о перспективах команды после победы в товарищеском матче над «Бунёдкором» со счётом 5:1. Он отметил, что уральцы обязаны сохранить прописку в РПЛ с нынешним составом.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
06 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
5 : 1
Бунёдкор
Ташкент, Узбекистан
1:0 Томпсон – 7' 2:0 Томпсон – 32' 3:0 Гюрлюк – 53' 3:1 Плетнёв – 69' 4:1 Жезус – 97' 5:1 Аванесян – 113'
Удаления: Поройков – 47' / нет
«Адаптировались ли новички в команде? С языком тяжеловато, а так это хорошие, квалифицированные ребята. Чемпионат покажет, хорошее ли это усиление. У нас есть 12 игр. Сборы – не показатель. Конечно, мы должны сохраниться в РПЛ с таким составом. Нужно оправдывать затраты», – приводит слова Хотулёва Metaratings.
После 18 матчей «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками в активе. После возобновления чемпионата оренбуржцы встретятся с «Акроном» 28 февраля.
