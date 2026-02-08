Скидки
Футбол Новости

Защитник «Оренбурга» Хотулёв: команда должна сохранить прописку в РПЛ с таким составом

Комментарии

Футболист «Оренбурга» Данила Хотулёв поделился мнением о перспективах команды после победы в товарищеском матче над «Бунёдкором» со счётом 5:1. Он отметил, что уральцы обязаны сохранить прописку в РПЛ с нынешним составом.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
06 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
5 : 1
Бунёдкор
Ташкент, Узбекистан
1:0 Томпсон – 7'     2:0 Томпсон – 32'     3:0 Гюрлюк – 53'     3:1 Плетнёв – 69'     4:1 Жезус – 97'     5:1 Аванесян – 113'    
Удаления: Поройков – 47' / нет

«Адаптировались ли новички в команде? С языком тяжеловато, а так это хорошие, квалифицированные ребята. Чемпионат покажет, хорошее ли это усиление. У нас есть 12 игр. Сборы – не показатель. Конечно, мы должны сохраниться в РПЛ с таким составом. Нужно оправдывать затраты», – приводит слова Хотулёва Metaratings.

После 18 матчей «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками в активе. После возобновления чемпионата оренбуржцы встретятся с «Акроном» 28 февраля.

«Оренбург» разгромил узбекистанский «Бунёдкор» в товарищеском матче на сборах
