Главная Футбол Новости

Семшов высказался об игре «Спартака» по схеме 4-4-2 при Карседо

Семшов высказался об игре «Спартака» по схеме 4-4-2 при Карседо
Комментарии

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о тактической схеме московского «Спартака» под руководством испанского главного тренера Хуана Карседо. На сборах красно-белые периодически переходили на схему 4-4-2.

«Думаю, тренер ищет схему, ищет подбор футболистов. Мне кажется, 4-3-3 — оптимальная схема, которая будет у «Спартака». Три игрока в центре, тем более есть кому играть. На сборах всегда ты пробуешь две схемы, потому что ситуация в игре может меняться как в худшую, так и в лучшую сторону.

Приходится отыгрываться, выпуская двух нападающих, а так, думаю, рабочая, изначальная схема — это 4-3-3. Она «Спартаку» хорошо известна, команда при ней достаточно классный футбол до Карседо показывала», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

