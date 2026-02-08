Дмитрий Кузнецов: Козлов — хорошая перспектива на будущее для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника Данилы Козлова. Ранее стало известно, что футболист прошёл медосмотр перед трансфером.

«Козлову было тяжело получить игровое время в «Краснодаре». В основном там играют иностранцы. В ЦСКА курс на молодёжь. Если Данила себя проявит, будет получать игровое время. Почему нет? На будущее это хорошая перспектива. ЦСКА убрал практически всех иностранцев из средней линии», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущее трансферное окно состав ЦСКА пополнили три футболиста. Из «Зенита» перешёл нападающий Лусиано Гонду, у «Локомотива» был куплен полузащитник Дмитрий Баринов, а из «Урала» в команду перебрался нападающий Максим Воронов.