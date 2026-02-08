«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лидеров «Ювентуса» — Calciomercato

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику и капитану «Ювентуса» Мануэлю Локателли. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, в туринском клубе считают 28-летнего футболиста ключевым игроком, но финансовые условия, которые способны предложить «красные дьяволы», могут стать решающим фактором при потенциальном переходе итальянца в английскую команду.

В нынешнем сезоне Локателли принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

