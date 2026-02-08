Скидки
Главная Футбол Новости

Соболев — о вопросе про Аршавина: провоцируете, а потом обижаетесь, что с вами не общаюсь

Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Соболев отреагировал на вопрос журналистов о словах экс-футболиста сине-бело-голубых Андрея Аршавина, что Александр не станет основным нападающим в санкт-петербургском клубе.

– Есть ли что сказать Аршавину, который сказал, что вы не способны стать основным форвардом в «Зените»?
– Ребят, вы провоцируете, понимаете, а потом вы обижаетесь, что я с вами не общаюсь. Мы так и не будем общаться с вами никогда.

– Так давай по-нормальному пообщаемся?
– По-нормальному вы не умеете общаться, — сказал Соболев в видео в телеграм-канале «О футболе на Руси» журналиста Максима Алланазарова.

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

