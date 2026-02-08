Кузнецов: уверенность в чемпионстве ЦСКА поднялась с усилением определённых позиций

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил шансы армейцев на победу в Мир Российской Премьер-Лиге после усиления состава в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА здорово прошёл первую часть чемпионата. Большую часть лидировал. С усилением определённых позиций поднялась уверенность в чемпионстве ЦСКА. Думаю, им нужен качественный центральный защитник. Нет смысла брать второсортных из команд, которые не участвуют в чемпионской гонке у себя. Нужен игрок сборной, например. В России мы не найдём в оборону качественного защитника для ЦСКА», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущее трансферное окно состав ЦСКА пополнили три футболиста. Из «Зенита» перешёл нападающий Лусиано Гонду, у «Локомотива» был куплен полузащитник Дмитрий Баринов, а из «Урала» в команду перебрался нападающий Максим Воронов.