Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот: «Ливерпуль» должен быть готов к трудностям в матче с «Манчестер Сити»

Арне Слот: «Ливерпуль» должен быть готов к трудностям в матче с «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал предстоящий матч 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Исходя из собственного опыта, могу с уверенностью сказать, что эта игра на протяжении многих лет привлекает внимание футбольных болельщиков со всего мира. Когда я был в Голландии, это всегда был матч, за которым все следили из-за высокого уровня футбола и соперничества между двумя командами, боровшимися за лидерство в Премьер-лиге. Для меня большая честь быть причастным к этому, и, трижды встречавшись с «Сити» после перехода в «Ливерпуль», я ещё лучше понимаю уровень игры и предъявляемые требования. Проще говоря, никто не должен сомневаться в том, какого уровня нужно достичь, чтобы выиграть подобный матч, особенно когда соперником является Хосеп Гвардиола.

На этом уровне нет места компромиссам и полумерам. Нужно выкладываться на полную с первой до последней минуты, и нужно быть готовым к трудностям, потому что при Хосепе «Сити» всегда был командой, которая проверяла тебя на прочность. Мы должны быть готовы к этому как на поле, так и за его пределами. Мы также понимаем, что несём ответственность перед нашими болельщиками и должны сделать всё возможное, чтобы оправдать их ожидания. Это одна из причин, почему я был гораздо счастливее после наших последних двух домашних матчей, поскольку стало ясно, что улучшились не только результаты, но и игра команды.

Именно к этому мы стремимся. В такой конкурентной и напряжённой лиге это непросто, но это наша цель, и мы работаем над её достижением ежедневно. Именно здесь я должен отдать должное игрокам, потому что они привносят этот настрой в каждую тренировку и каждую игру», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Матч 25-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 8 февраля. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Арне Слот оценил трансфер защитника Жереми Жаке в «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android