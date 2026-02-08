Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Бруну Фернандеш отметил игру Палмера, забившего три гола «Вулверхэмптону»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оставил комментарий к публикации хавбека «Челси» Коула Палмера в социальной сети, сделанной после матча 25-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:3), где англичанин оформил хет-трик.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 13'     0:2 Палмер – 35'     0:3 Палмер – 38'     1:3 Арокодаре – 54'    

«Что за игрок», — написал Фернандеш, добавив эмодзи аплодирующих рук.

На 13-й минуте Палмер открыл счёт, забив с пенальти. На 35-й минуте полузащитник сделал дубль, реализовав 11-метровый удар. На 38-й минуте футболист оформил хет-трик.

Всего в нынешнем сезоне чемпионата Англии Палмер принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами.

