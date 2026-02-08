Бруну Фернандеш отметил игру Палмера, забившего три гола «Вулверхэмптону»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оставил комментарий к публикации хавбека «Челси» Коула Палмера в социальной сети, сделанной после матча 25-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:3), где англичанин оформил хет-трик.

«Что за игрок», — написал Фернандеш, добавив эмодзи аплодирующих рук.

На 13-й минуте Палмер открыл счёт, забив с пенальти. На 35-й минуте полузащитник сделал дубль, реализовав 11-метровый удар. На 38-й минуте футболист оформил хет-трик.

Всего в нынешнем сезоне чемпионата Англии Палмер принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами.

