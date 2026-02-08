Ван Дейк: «Ливерпуль» готов к тяжёлой битве с «Манчестер Сити»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями перед матчем 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 8 февраля. Это будет 19-й матч защитника за «Ливерпуль» с «Сити», и он надеется, что команда продолжит успешную серию после побед над «Карабахом» и «Ньюкасл Юнайтед».

«Этот матч не нуждается в представлении, и мы все с нетерпением его ждём. За прошедшие годы мы провели несколько фантастических матчей с «Манчестер Сити», и я ожидаю ещё одной тяжёлой битвы, когда будем принимать команду Хосепа Гвардиолы на «Энфилде». Важно извлечь позитивные моменты из двух последних игр и развить их. Как всегда, упорный труд будет основой. Мы знаем, каким уровнем обладает «Сити», и знаем, что они будут чрезвычайно мотивированы перед этой игрой, учитывая, за что они борются.

Мы должны быть предельно сосредоточены как с мячом, так и без него, мы должны быть целеустремлёнными и сконцентрированными с первого свистка, и если мы будем такими, то, надеюсь, наше мастерство проявится в создании моментов и забивании голов. Большие матчи — это то, ради чего живёт футболист, и я, безусловно, с нетерпением жду важного матча в воскресенье. Надеемся, мы сможем порадовать наших болельщиков», — приводит слова капитана официальный сайт клуба.

После 24 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает шестую строчку турнирной таблицы с 39 очками. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, у команды 47 очков.