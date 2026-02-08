Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Кузнецов: Чалов играл в ПАОКе, который был в ЛЕ, а «Кайсериспор» выступает в еврокубках?

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход нападающего сборной России Фёдора Чалова в турецкий клуб «Кайсериспор».

«Чалов играл в ПАОКе, который был в Лиге Европы. Он перешёл в «Кайсериспор». Команда бьётся за чемпионство или играет в еврокубках? Нет. Вот и ответ на вопрос — это понижение», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Фёдор Чалов подписал арендное соглашение с «Кайсериспором» 4 февраля 2026 года, которое рассчитано до конца сезона-2025/2026. В ПАОКе он выступал с 2024 года и за это время принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забив три гола и сделав одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Чалова составляет € 5,5 млн.

