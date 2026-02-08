Роналду не вернётся в «МЮ», но не исключён переход в «Спортинг» — The i Paper

«Манчестер Юнайтед» не заинтересован в том, чтобы в третий раз приглашать в клуб нападающего Криштиану Роналду, недовольного руководством «Аль-Насра». Об этом сообщает The i Paper.

По информации источника, более вероятным вариантом является возвращение 41-летнего форварда в «Спортинг», если лиссабонский клуб сможет найти средства на его покупку. Также Роналду связывают с потенциальным переходом в МЛС и чемпионат Катара.

Португальский форвард не сыграл в двух последних матчах «Аль-Насра». СМИ сообщали, что Роналду испытывает недовольство владельцами клуба, обусловленное трансферной политикой и наличием задолженностей по зарплате. Подчёркивалось, что игрок может покинуть «Аль-Наср» летом.

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки: