Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Роналду не вернётся в «МЮ», но не исключён переход в «Спортинг» — The i Paper

Роналду не вернётся в «МЮ», но не исключён переход в «Спортинг» — The i Paper
«Манчестер Юнайтед» не заинтересован в том, чтобы в третий раз приглашать в клуб нападающего Криштиану Роналду, недовольного руководством «Аль-Насра». Об этом сообщает The i Paper.

По информации источника, более вероятным вариантом является возвращение 41-летнего форварда в «Спортинг», если лиссабонский клуб сможет найти средства на его покупку. Также Роналду связывают с потенциальным переходом в МЛС и чемпионат Катара.

Португальский форвард не сыграл в двух последних матчах «Аль-Насра». СМИ сообщали, что Роналду испытывает недовольство владельцами клуба, обусловленное трансферной политикой и наличием задолженностей по зарплате. Подчёркивалось, что игрок может покинуть «Аль-Наср» летом.

Сколько потеряет Роналду из-за бунта в Саудовской Аравии? На кону бешеные деньги и ЧМ-2026
Сколько потеряет Роналду из-за бунта в Саудовской Аравии? На кону бешеные деньги и ЧМ-2026

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки:

