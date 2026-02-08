Пирс Морган прокомментировал ситуацию с бойкотом Роналду матчей «Аль-Насра»

Журналист Пирс Морган высказался о бойкоте матчей «Аль-Насра» португальским нападающим Криштиану Роналду. Форвард пропустил две игры клуба: в 20-м туре с «Эр-Риядом» (1:0) и в 20-м — с «Аль-Иттихадом» (2:0). Морган ответил на сообщение пользователя, назвавшего Криштиану «плачущим дитя».

«Чушь. Криштиану совершил революцию в саудовском футболе так, как никто другой не смог бы. Он просто хочет равных условий для всех», – написал Морган в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду недоволен политикой инвестиционного фонда Саудовской Аравии, который владеет клубами «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». По данным СМИ, португалец недоволен трансферами «Аль-Насра» зимой.