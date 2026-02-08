Тренеры ЦСКА со счётом 11:8 обыграли болельщиков клуба в товарищеском матче

В субботу, 7 февраля, состоялся товарищеский матч между тренерским штабом ЦСКА и болельщиками армейцев. Встреча прошла в ОАЭ, где красно-синие проводят зимние тренировочные сборы. Победу со счётом 11:8 одержали тренеры московской команды.

Фото: ПФК ЦСКА

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, участие в матче также принял бывший футболист армейцев Даниэл Карвальо. Бразилец сыграл в составе обеих команд.

Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Фабио Челестини 36 очков в 18 матчах. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» составляет четыре очка.