Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Тренеры ЦСКА со счётом 11:8 обыграли болельщиков клуба в товарищеском матче

Комментарии

В субботу, 7 февраля, состоялся товарищеский матч между тренерским штабом ЦСКА и болельщиками армейцев. Встреча прошла в ОАЭ, где красно-синие проводят зимние тренировочные сборы. Победу со счётом 11:8 одержали тренеры московской команды.

Фото: ПФК ЦСКА

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, участие в матче также принял бывший футболист армейцев Даниэл Карвальо. Бразилец сыграл в составе обеих команд.

Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Фабио Челестини 36 очков в 18 матчах. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» составляет четыре очка.

