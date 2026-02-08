Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Флик может покинуть «Барселону» по окончании сезона — Marca

Флик может покинуть «Барселону» по окончании сезона — Marca
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб по окончании сезона, если нынешний президент сине-гранатовых Жоан Лапорта не будет переизбран на эту должность. Выборы пройдут 15 марта, новый президент «блауграны» вступит в должность 1 июля. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, немецкий специалист считает себя частью команды Лапорты. Флик готов продлить контракт в случае его переизбрания. Однако никаких шагов в этом направлении не будет принято до 1 июля.

Подчёркивается, что один из кандидатов в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил желание оставить Флика в клубе в случае своей победы.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

