Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газинский — о желании Сперцяна уехать в Европу: ему сейчас 25 лет, время ещё есть

Газинский — о желании Сперцяна уехать в Европу: ему сейчас 25 лет, время ещё есть
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский прокомментировал желание хавбека краснодарцев Эдуарда Сперцяна продолжить карьеру в Европе.

«Сперцян в Европе? Это больше вопрос самому Сперцяну. Здесь же нужно понимать, что он чувствует, что он хочет. Хотя то, что он хочет в Европу, — это факт. Но должны быть подходящие варианты, которые устроили бы всех, в том числе и клуб. Ему сейчас 25 лет, время ещё есть, но… В любом случае решение, как продолжать карьеру, принимать ему», — приводит слова Газинского Legalbet.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне полузащитник провёл за команду 25 матчей, забил девять мячей и отдал 13 голевых передач. Контракт Сперцяна с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Red Bull может помочь «Лидсу» купить Сперцяна у «Краснодара» летом — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android