Газинский — о желании Сперцяна уехать в Европу: ему сейчас 25 лет, время ещё есть

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский прокомментировал желание хавбека краснодарцев Эдуарда Сперцяна продолжить карьеру в Европе.

«Сперцян в Европе? Это больше вопрос самому Сперцяну. Здесь же нужно понимать, что он чувствует, что он хочет. Хотя то, что он хочет в Европу, — это факт. Но должны быть подходящие варианты, которые устроили бы всех, в том числе и клуб. Ему сейчас 25 лет, время ещё есть, но… В любом случае решение, как продолжать карьеру, принимать ему», — приводит слова Газинского Legalbet.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне полузащитник провёл за команду 25 матчей, забил девять мячей и отдал 13 голевых передач. Контракт Сперцяна с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 25 млн.