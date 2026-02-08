Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Реала» считает предательством выход «Барселоны» из Суперлиги — The Touchline

Президент «Реала» считает предательством выход «Барселоны» из Суперлиги — The Touchline
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пришёл в ярость из-за решения «Барселоны» официально покинуть проект Европейской Суперлиги и расценивает это как предательство со стороны главы сине-гранатовых Жоана Лапорты. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Перес, чувствующий себя преданным, считает, что решение «блауграны» обострило отношения между клубами. Теперь «сливочные» намерены усилить давление на «Барселону» в связи с продолжающимся судебным процессом по делу Негрейры.

Каталонский клуб официально объявил о выходе из Суперлиги в субботу, 7 января. На текущий момент «Реал» является единственным представителем соревнования.

Материалы по теме
Официально
«Барселона» объявила о выходе из проекта Суперлиги

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android