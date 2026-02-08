Президент «Реала» считает предательством выход «Барселоны» из Суперлиги — The Touchline

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пришёл в ярость из-за решения «Барселоны» официально покинуть проект Европейской Суперлиги и расценивает это как предательство со стороны главы сине-гранатовых Жоана Лапорты. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Перес, чувствующий себя преданным, считает, что решение «блауграны» обострило отношения между клубами. Теперь «сливочные» намерены усилить давление на «Барселону» в связи с продолжающимся судебным процессом по делу Негрейры.

Каталонский клуб официально объявил о выходе из Суперлиги в субботу, 7 января. На текущий момент «Реал» является единственным представителем соревнования.

Материалы по теме Официально «Барселона» объявила о выходе из проекта Суперлиги

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: