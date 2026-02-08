«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» вступили в борьбу за защитника «Брентфорда» — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» присоединились к «Манчестер Сити» в гонке за подписание защитника «Брентфорда» Микаеля Кайоде. Интерес к игроку усиливается, и клуб оценивает его в £ 50 млн (€ 57,5 млн). Об этом сообщает TEAMtalk.

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» активизировали свою скаутскую деятельность, оценивая варианты на позицию правого защитника в преддверии летнего трансферного окна. Источники, близкие к игроку, подтвердили, что интерес к нему возрос в последние недели. Представители «Реала», «ПСЖ» и «Баварии» недавно также наблюдали за игрой итальянского защитника.

«Брентфорд» осознаёт уровень таланта Кайоде. «Пчёлы» приобрели его за £ 15 млн (€ 17 млн) у «Фиорентины», а теперь оценивают более чем в £ 50 млн (€ 57,5 млн). В клубе настаивают на том, что на них не оказывается давления с целью продажи игрока, и они готовы занять твёрдую позицию, если не поступит крупное предложение. По данным Transfermarkt, стоимость Кайоде составляет € 27 млн.