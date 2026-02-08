Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» вступили в борьбу за защитника «Брентфорда» — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» вступили в борьбу за защитника «Брентфорда» — TEAMtalk
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» присоединились к «Манчестер Сити» в гонке за подписание защитника «Брентфорда» Микаеля Кайоде. Интерес к игроку усиливается, и клуб оценивает его в £ 50 млн (€ 57,5 млн). Об этом сообщает TEAMtalk.

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» активизировали свою скаутскую деятельность, оценивая варианты на позицию правого защитника в преддверии летнего трансферного окна. Источники, близкие к игроку, подтвердили, что интерес к нему возрос в последние недели. Представители «Реала», «ПСЖ» и «Баварии» недавно также наблюдали за игрой итальянского защитника.

«Брентфорд» осознаёт уровень таланта Кайоде. «Пчёлы» приобрели его за £ 15 млн (€ 17 млн) у «Фиорентины», а теперь оценивают более чем в £ 50 млн (€ 57,5 млн). В клубе настаивают на том, что на них не оказывается давления с целью продажи игрока, и они готовы занять твёрдую позицию, если не поступит крупное предложение. По данным Transfermarkt, стоимость Кайоде составляет € 27 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лидеров «Ювентуса» — Calciomercato
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android