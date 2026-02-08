Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Мать Мбаппе получает от «Реала» € 4,5 млн в год — больше, чем Лунин, Гюлер и Диас — A Bola

Мадридский «Реал» платит Файзе Ламари, матери нападающего команды Килиана Мбаппе, € 4,5 млн в год после вычета налогов. Как сообщает издание A Bola, её оклад превышает зарплаты восьми игроков основной команды мадридцев.

По данным источника, меньше матери Мбаппе в «Реале» зарабатывают такие игроки, как Андрей Лунин, Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Арда Гюлер, Франко Мастантуоно, Браим Диас, Гонсало Гарсия и Эндрик.

Сообщается, что зарплата Ламари составляет 30% от оклада Мбаппе, который получает € 15 млн за сезон. Женщина хотела, чтобы ей доставалось 50% зарплаты сына, поскольку она является его менеджером, однако француз отказался и сумел договориться на лучших условиях.

