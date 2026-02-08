«Локомотив» одержал волевую победу над «Урарту» в товарищеском матче, у Салтыкова дубль
Поделиться
Завершился товарищеский матч между российским «Локомотивом» и армянским «Урарту» в рамках подготовки к весенней части сезона. Команды сыграют на стадионе «Джебель Али спорт центр» в Дубае (ОАЭ). По согласованию сторон встреча не транслировалась. Победу со счётом 3:2 праздновали москвичи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 февраля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Урарту
Ереван, Армения
0:1 Агасарян – 26' 1:1 Салтыков – 62' 1:2 Калукян – 67' 2:2 Чевардин – 88' 3:2 Салтыков – 90'
Удаления: Тимофеев – 61' / нет
В составе железнодорожников забитыми мячами отметились вингер Никита Салтыков (дубль) и опорник Даниил Чевардин. Также во второй половине игры за две жёлтые карточки был удалён опорник красно-зелёных Артём Тимофеев.
Позже, в 16:30 мск, «Локомотив» начнёт ещё один товарищеский матч в рамках зимнего предсезонного сбора. Там же, на стадионе «Джебель Али спорт центр», подопечные Михаила Галактионова встретятся с клубом «Елимай».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2026
-
13:14
-
13:09
-
13:08
-
13:07
-
13:00
-
12:55
-
12:38
-
12:27
-
12:27
-
12:26
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:36
-
11:31
-
11:30
-
11:22
-
11:18
-
11:10
-
11:06
-
11:04
-
11:03
-
11:00
-
10:39
-
10:35
-
10:27
-
10:15
-
10:12
-
10:00
-
10:00
-
09:42
-
09:42
-
09:35
-
09:30