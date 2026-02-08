Скидки
Главная Футбол Новости

Локомотив — Урарту: результат матча 8 февраля 2026, счёт 3:2, Товарищеский матч

«Локомотив» одержал волевую победу над «Урарту» в товарищеском матче, у Салтыкова дубль
Комментарии

Завершился товарищеский матч между российским «Локомотивом» и армянским «Урарту» в рамках подготовки к весенней части сезона. Команды сыграют на стадионе «Джебель Али спорт центр» в Дубае (ОАЭ). По согласованию сторон встреча не транслировалась. Победу со счётом 3:2 праздновали москвичи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 февраля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Урарту
Ереван, Армения
0:1 Агасарян – 26'     1:1 Салтыков – 62'     1:2 Калукян – 67'     2:2 Чевардин – 88'     3:2 Салтыков – 90'    
Удаления: Тимофеев – 61' / нет

В составе железнодорожников забитыми мячами отметились вингер Никита Салтыков (дубль) и опорник Даниил Чевардин. Также во второй половине игры за две жёлтые карточки был удалён опорник красно-зелёных Артём Тимофеев.

Позже, в 16:30 мск, «Локомотив» начнёт ещё один товарищеский матч в рамках зимнего предсезонного сбора. Там же, на стадионе «Джебель Али спорт центр», подопечные Михаила Галактионова встретятся с клубом «Елимай».

