«Локомотив» одержал волевую победу над «Урарту» в товарищеском матче, у Салтыкова дубль

Завершился товарищеский матч между российским «Локомотивом» и армянским «Урарту» в рамках подготовки к весенней части сезона. Команды сыграют на стадионе «Джебель Али спорт центр» в Дубае (ОАЭ). По согласованию сторон встреча не транслировалась. Победу со счётом 3:2 праздновали москвичи.

В составе железнодорожников забитыми мячами отметились вингер Никита Салтыков (дубль) и опорник Даниил Чевардин. Также во второй половине игры за две жёлтые карточки был удалён опорник красно-зелёных Артём Тимофеев.

Позже, в 16:30 мск, «Локомотив» начнёт ещё один товарищеский матч в рамках зимнего предсезонного сбора. Там же, на стадионе «Джебель Али спорт центр», подопечные Михаила Галактионова встретятся с клубом «Елимай».