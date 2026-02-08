Массалыга высказался об игре «Спартака» в победном матче с «Далянь Инбо»

Нападающий «Спартака» Никита Массалыга поделился мнением об игре красно-белых в товарищеском матче с китайским клубом «Далянь Инбо» (1:0). 18-летний футболист забил единственный мяч во встрече.

«Во втором тайме мы добавили впереди, более агрессивно играли, создавали моменты и в одном из моментов получилось забить. С моего видения было так, что [пошла] передача на фланг, Олег [Рябчук] просто подал чуть больше на второй темп, и я забил головой.

Ещё пару моментов было, один удар был у меня, даже два. В целом моменты есть, уже хорошо, остаётся работать над реализацией», — сказал Массалыга в видео на YouTube-канале «Спартака».

