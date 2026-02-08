Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Массалыга высказался об игре «Спартака» в победном матче с «Далянь Инбо»

Массалыга высказался об игре «Спартака» в победном матче с «Далянь Инбо»
Комментарии

Нападающий «Спартака» Никита Массалыга поделился мнением об игре красно-белых в товарищеском матче с китайским клубом «Далянь Инбо» (1:0). 18-летний футболист забил единственный мяч во встрече.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
1 : 0
Далянь Инбо
Далянь, Китай
1:0 Массалыга – 84'    

«Во втором тайме мы добавили впереди, более агрессивно играли, создавали моменты и в одном из моментов получилось забить. С моего видения было так, что [пошла] передача на фланг, Олег [Рябчук] просто подал чуть больше на второй темп, и я забил головой.

Ещё пару моментов было, один удар был у меня, даже два. В целом моменты есть, уже хорошо, остаётся работать над реализацией», — сказал Массалыга в видео на YouTube-канале «Спартака».

Материалы по теме
«Только держание мяча, больше ничего». Генич — о матче «Спартака» с «Далянь Инбо»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android