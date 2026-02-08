Скидки
Будущий защитник «Ливерпуля» Жереми Жаке получил серьёзную травму плеча — ESPN

Будущий защитник «Ливерпуля» Жереми Жаке выбыл из строя на длительный период. Летнее приобретение клуба Жаке столкнулся с серьёзной проблемой ещё до официального перехода на «Энфилд». Главный тренер «Ренна» Хабиб Бейе подтвердил, что 20-летний защитник получил травму плеча во время матча французской лиги с «Лансом».

Инцидент произошёл во втором тайме встречи, завершившейся поражением «Ренна» со счётом 1:3. Молодой защитник неудачно приземлился на газон, повредив плечо. Жаке покинул поле в сопровождении медицинского персонала, очевидцы сообщили, что он испытывал невыносимую боль.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» заполучил француза зимой почти за € 64 млн, но трансфер будет завершён только летом.

