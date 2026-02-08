«Чикаго Файр» предлагает Левандовскому двухлетний контракт и «очень» высокий оклад — Скира

«Чикаго Файр» пытается убедить 37-летнего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского перейти в клуб из МЛС. Американская команда предлагает польскому форварду двухлетний контракт с «очень» высокой зарплатой. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент Левандовски не принял предложение «Чикаго Файр», поскольку интерес к нему проявляют европейские и саудовские клубы.

В нынешнем сезоне нападающий «Барселоны» принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме 37-летний Левандовски повторил достижение, покорявшееся лишь Месси и Роналду в XXI веке

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: