Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Переход Дурана в «Зенит» находится на завершающей стадии — Fanatik

Комментарии

Нападающий Джон Дуран очень близок к переходу в «Зенит» на правах аренды. Несмотря на отсутствие официального завершения сделки, урегулирование бюрократических процедур между сторонами находится на финальной стадии. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, в «Фенербахче», где колумбиец играет на правах аренды из «Аль-Насра», считают переход футболиста практически неизбежным. В клубе преобладает мнение, что уход Дурана, не пользующегося расположением тренерского штаба из-за проблем с дисциплиной, станет новым началом для команды и самого нападающего.

Дуран был арендован турецким грандом минувшим летом. За этот период форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
