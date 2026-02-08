Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Лиона» раскритиковал судейство после удаления Эндрика в матче с «Нантом»

Тренер «Лиона» раскритиковал судейство после удаления Эндрика в матче с «Нантом»
Комментарии

Португальский тренер «Лиона» Паулу Фонсека выразил недовольство судейством в матче Лиги 1 с «Нантом». В этом поединке арендованный из мадридского «Реала» нападающий Эндрик получил красную карточку за грубый фол на игроке «Нанта».

Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 1
Лион
Лион
0:1 Шульц – 25'    
Удаления: нет / Эндрик – 61'

«Для меня это было очень сурово, очень сурово. До этого был явный фол. Игрок «Нанта» не хотел играть в мяч, он хотел заблокировать Эндрика. Второе, что я хочу сказать, это то, что это уже третий матч, где соперники начинают игру с большой агрессией по отношению к Эндрику. Я думал, что это осталось в прошлом, но намерение было очевидным. Они действительно хотели запугать Эндрика. Судьи должны защищать такого талантливого игрока, как Эндрик», — приводит слова тренера Goal.

