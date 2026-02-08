Тренер «Лиона» раскритиковал судейство после удаления Эндрика в матче с «Нантом»

Португальский тренер «Лиона» Паулу Фонсека выразил недовольство судейством в матче Лиги 1 с «Нантом». В этом поединке арендованный из мадридского «Реала» нападающий Эндрик получил красную карточку за грубый фол на игроке «Нанта».

«Для меня это было очень сурово, очень сурово. До этого был явный фол. Игрок «Нанта» не хотел играть в мяч, он хотел заблокировать Эндрика. Второе, что я хочу сказать, это то, что это уже третий матч, где соперники начинают игру с большой агрессией по отношению к Эндрику. Я думал, что это осталось в прошлом, но намерение было очевидным. Они действительно хотели запугать Эндрика. Судьи должны защищать такого талантливого игрока, как Эндрик», — приводит слова тренера Goal.