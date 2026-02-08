«Манчестер Юнайтед» в АПЛ-2025/2026 уже набрал больше очков, чем за весь прошлый сезон

«Манчестер Юнайтед» превзошёл свой прошлогодний показатель набранных очков в английской Премьер-лиге. В 25-м туре АПЛ «красные дьяволы» одержали победу над «Тоттенхэмом» (2:0). Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» за 13 туров до конца чемпионата Англии довёл число набранных в сезоне очков до 44. За весь прошлый розыгрыш у команды было 42 очка. Тогда подопечные Рубена Аморима финишировали на 15-м месте в турнирной таблице.

После 25 матчей «Юнайтед» занимает четвёртое место в АПЛ. Отставание от идущего вторым «Манчестер Сити», у которого остаётся игра в запасе, составляет три очка.