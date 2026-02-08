«Манчестер Юнайтед» в АПЛ-2025/2026 уже набрал больше очков, чем за весь прошлый сезон
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» превзошёл свой прошлогодний показатель набранных очков в английской Премьер-лиге. В 25-м туре АПЛ «красные дьяволы» одержали победу над «Тоттенхэмом» (2:0). Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38' 2:0 Фернандеш – 81'
Удаления: нет / Ромеро – 29'
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» за 13 туров до конца чемпионата Англии довёл число набранных в сезоне очков до 44. За весь прошлый розыгрыш у команды было 42 очка. Тогда подопечные Рубена Аморима финишировали на 15-м месте в турнирной таблице.
После 25 матчей «Юнайтед» занимает четвёртое место в АПЛ. Отставание от идущего вторым «Манчестер Сити», у которого остаётся игра в запасе, составляет три очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2026
-
14:52
-
14:48
-
14:35
-
14:34
-
14:26
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
14:00
-
13:42
-
13:41
-
13:35
-
13:34
-
13:14
-
13:09
-
13:08
-
13:07
-
13:00
-
12:55
-
12:38
-
12:27
-
12:27
-
12:26
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:36
-
11:31
-
11:30
-
11:22
-
11:18
-
11:10
-
11:06
-
11:04