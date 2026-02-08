Кирилл Комбаров: даже в таком составе «Спартак» может добиваться успешных результатов

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров поделился мнением о перспективах красно-белых с нынешним составом.

– Нынешний состав позволяет «Спартаку» бороться за титул?

– Всё зависит от работы тренера, внутренних отношений в команде, микроклимата и так далее. Мы видели много примеров не самых звёздных команд, которые добивались хороших результатов. Конечно, любой состав всегда нуждается в усилении, и даже спартаковский образца этого сезона. Но даже в таком составе «Спартак» может добиваться успешных результатов.

– Победа в Кубке России скрасит неудачное выступление в РПЛ?

– Загадывать не буду, кто выиграет трофей. Но «Спартаку» и Карседо желаю удачи, — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место. Московский клуб отстаёт от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. В Фонбет Кубке России «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ.

