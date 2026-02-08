Скидки
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с защитником Конате — Конур

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с защитником Конате — Конур
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате ведёт переговоры с клубом о продлении трудового договора. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.

По информации источника, мерсисайдцы стремятся как можно скорее завершить сделку, так как несколько крупных клубов проявляют интерес к футболисту. Действующий контракт 26-летнего француза с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Конате выходил на поле в 31 матче во всех турнирах и забил два гола. На данный момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 39 очков после 24 игр.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов предложить защитнику контракт до лета 2031 года. При этом «сливочные» рассчитывают подписать игрока на правах свободного агента этим летом. Также сообщалось, что переговоры между игроком и английским клубом о продлении соглашения зашли в тупик и существенного прогресса в них пока нет.

