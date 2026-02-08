AS: Витинья — главная цель «Реала» на лето, Кес Смит — второстепенная

Мадридский «Реал» преследует цель улучшить состав для борьбы за Лигу чемпионов и испанскую Примеру. «Сливочные» рассчитывают подписать двух центральных защитников и полузащитника. Приоритетным вариантом является футболист «ПСЖ» Витинья. Об этом сообщает AS.

По информации источника, вторым в списке «Королевского клуба» идёт полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит. Грядущим летом в «Реале» также планируют вернуть хавбека Нико Паса, играющего за «Комо». Мадридцы вправе выкупить выпускника академии за € 9 млн. Не исключено, что «сливочные» попытаются вернуть центрального защитника Хакобо Рамона, также выступающего в составе «Комо».

Материалы по теме «Реал» готов предпринять серьёзные шаги по подписанию Родри — TEAMtalk

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: