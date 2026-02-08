Скидки
Дркушич: Жерсон — футболист мирового уровня, но в «Зените» он не показал всё, что умеет

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о бывшем партнёре по клубу Жерсоне, который покинул команду в зимнее трансферное окно и вернулся на родину. Футболист подписал контракт с бразильским клубом «Крузейро».

«Может быть, в «Зените» Жерсон не показал всё, что умеет, но, несмотря на это, он футболист мирового уровня. Желаю ему удачи в Бразилии. Он был в команде полгода, когда после шести месяцев игрок уходит, это всегда неожиданно. Но это его решение и клуба. Надеюсь, все довольны», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» приобрёл Жерсона у «Фламенго» в летнее трансферное окно. Всего футболист провёл за клуб 15 матчей и забил два мяча.

