Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Игроки «Барселоны» готовы убедить Флика продлить контракт с клубом — The Touchline

Футболисты «Барселоны» хотят, чтобы главный тренер команды Ханс-Дитер Флик продлил контракт с сине-гранатовыми, заканчивающийся летом 2027 года. Игроки «блауграны» готовы убедить 60-летнего специалиста пролонгировать трудовое соглашение. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, футболисты каталонского клуба считают Флика «лучшим тренером, которого только можно пожелать».

Немец возглавил «Барселону» летом 2024 года. Под его руководством сине-гранатовые стали чемпионами Испании, выиграли Кубок страны и дважды — Суперкубок. После 23 матчей Ла Лиги команда Флика набрала 58 очков и занимает первое место.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

