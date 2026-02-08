Четыре клуба Ла Лиги проявляют интерес к Деле Алли — talkSPORT

Бывший игрок «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Комо» Деле Алли может продолжить карьеру в Испании. К полузащитнику проявляют интерес четыре клуба: «Овьедо», «Севилья», «Эльче» и «Хетафе». Об этом сообщает talkSPORT.

29-летний футболист остался без клуба после того, как в начале сентября его контракт с итальянским клубом «Комо» был расторгнут. Деле провёл в Италии всего восемь месяцев и в прошлом сезоне под руководством Сеска Фабрегаса сыграл лишь один матч.

Его первое официальное выступление за 748 дней закончилось всего через девять минут, когда в марте прошлого года он получил прямую красную карточку. Деле, который не выходил на поле с февраля 2023 года, когда играл за турецкий «Бешикташ», вышел на замену в матче «Комо» с «Миланом», завершившемся поражением со счётом 1:2. В добавленное время он был удалён за фол на своём одноклубнике по сборной Англии Рубене Лофтус-Чике.

В результате главный тренер «Комо» Фабрегас оставил Алли на скамейке запасных, и его 18-месячный контракт был расторгнут прошлым летом. Теперь полузащитник рассматривает варианты продолжения карьеры в Испании, где его услугами заинтересовались несколько клубов.