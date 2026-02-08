Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Четыре клуба Ла Лиги проявляют интерес к Деле Алли — talkSPORT

Четыре клуба Ла Лиги проявляют интерес к Деле Алли — talkSPORT
Комментарии

Бывший игрок «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Комо» Деле Алли может продолжить карьеру в Испании. К полузащитнику проявляют интерес четыре клуба: «Овьедо», «Севилья», «Эльче» и «Хетафе». Об этом сообщает talkSPORT.

29-летний футболист остался без клуба после того, как в начале сентября его контракт с итальянским клубом «Комо» был расторгнут. Деле провёл в Италии всего восемь месяцев и в прошлом сезоне под руководством Сеска Фабрегаса сыграл лишь один матч.

Его первое официальное выступление за 748 дней закончилось всего через девять минут, когда в марте прошлого года он получил прямую красную карточку. Деле, который не выходил на поле с февраля 2023 года, когда играл за турецкий «Бешикташ», вышел на замену в матче «Комо» с «Миланом», завершившемся поражением со счётом 1:2. В добавленное время он был удалён за фол на своём одноклубнике по сборной Англии Рубене Лофтус-Чике.

В результате главный тренер «Комо» Фабрегас оставил Алли на скамейке запасных, и его 18-месячный контракт был расторгнут прошлым летом. Теперь полузащитник рассматривает варианты продолжения карьеры в Испании, где его услугами заинтересовались несколько клубов.

Материалы по теме
«Овьедо» выступил с резкой критикой Ла Лиги после отмены матча с «Райо Вальекано»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android