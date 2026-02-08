Тимощук оценил уровень Соболева в проигранном матче с «Краснодаром»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением об игре нападающего Александра Соболева в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые уступили со счётом 0:3.

– С «Краснодаром» Александр Соболев провёл на поле все 90 минут. Следили в процессе игры за его состоянием?

– Конечно — и визуально, и благодаря датчикам. Саша двигался хорошо, с правильными настроем и отношением. Так что это было для него своеобразное поощрение, потому что футболистам всегда важно играть. Он молодец, выглядел хорошо, проделал очень большой объём работы, о чём и главный тренер после матча сказал. Жаль только, что не забил, — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

