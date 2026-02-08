Скидки
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Тимощук оценил уровень Соболева в проигранном матче с «Краснодаром»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением об игре нападающего Александра Соболева в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые уступили со счётом 0:3.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кобнан – 34'     2:0 Хмарин – 54'     3:0 Гусейнов – 57'    

– С «Краснодаром» Александр Соболев провёл на поле все 90 минут. Следили в процессе игры за его состоянием?
– Конечно — и визуально, и благодаря датчикам. Саша двигался хорошо, с правильными настроем и отношением. Так что это было для него своеобразное поощрение, потому что футболистам всегда важно играть. Он молодец, выглядел хорошо, проделал очень большой объём работы, о чём и главный тренер после матча сказал. Жаль только, что не забил, — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Соболев — о вопросе про Аршавина: провоцируете, а потом обижаетесь, что с вами не общаюсь

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

