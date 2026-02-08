The Touchline: Неймар может завершить карьеру в 2026 году, если его не вызовут на ЧМ

34-летний нападающий «Сантоса» Неймар рассматривает вариант с завершением карьеры в нынешнем году, если его не вызовут на чемпионат мира. Участие в мировом первенстве и победа на нём — единственная оставшаяся мотивация бразильского игрока в футболе. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Неймар делает всё возможное с целью восстановиться после травмы колена и попасть на чемпионат мира.

В конце декабря нападающий перенёс артроскопию после разрыва медиального мениска. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

