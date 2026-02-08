Скидки
22:45 Мск
Экс-вратарь «Спартака» Ребров получил сертификат УЕФА в области футбольного менеджмента

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров получил сертификат УЕФА в области футбольного менеджмента. Об этом рассказал сам экс-голкипер, поделившись фотографиями документа.

Фото: Личный архив Реброва

«Никогда не думал, что смогу пройти курс обучения от УЕФА на английском языке. Было страшно, что не справлюсь. Оказалось, у страха глаза велики. Крутой, интересный опыт, классные знакомства, отличные эмоции от полученных знаний. Спасибо академии РФС и работникам клуба, помогавшим со сбором информации для индивидуальной и групповой работ», — написал Ребров в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Реброва

Артём Ребров завершил футбольную карьеру в 2021 году. С тех пор бывший вратарь работает в «Спартаке» на административной должности.

