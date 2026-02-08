Поконьоли: нужно набирать очки в матче с «Ниццей», чтобы вернуться в еврокубки

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал предстоящий матч 21-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей».

«У нас было не так много времени перед дерби, поэтому я всецело сосредоточен на том, чтобы как можно лучше к нему подготовиться. Сейчас, конечно же, доминирует чувство разочарования на всех уровнях в клубе относительно этого сезона. Все расстроены по-разному, в зависимости от того, какие эмоции это вызывает. У меня есть принцип: когда я прихожу в клуб, то стараюсь поддерживать все его составляющие — игроков, руководство и болельщиков, — чтобы мы вместе двигались в правильном направлении.

Мы находимся под давлением последние несколько недель, такова реальность. Уступив «Страсбургу», мы вылетели из Кубка Франции, хотя целью команды было пройти весь путь до конца. Теперь дерби — это новый матч, и нужно набирать очки в чемпионате, чтобы вернуться в борьбу за еврокубки. Нужно переключаться на борьбу в Лиге 1, чтобы выложиться на максимум и набрать очки. Впереди у нас две ключевые встречи, с «Ниццей» и «Нантом», за счёт которых команда может совершить скачок в таблице.

Мы подведём итоги сезона позже, а сейчас все выкладываются на максимум, чтобы выправить ситуацию, однако выправляться она должна в первую очередь на поле. Дерби — это отличная возможность ответить на критику и перевести вторую половину сезона в позитивное русло», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

После 20 туров «Монако» занимает 10-е место в Лиге 1 с 27 очками, тогда как «Ницца» располагается на 13-й строчке с 22 очками.