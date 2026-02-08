«Локомотив» — «Елимай»: стартовый состав железнодорожников на товарищеский матч

Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Локомотив — Елимай: стартовый состав на товарищеский матч 2026, 8 февраля

Комментарии

Сегодня, 8 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Локомотив» и казахстанский «Елимай». Игра пройдёт на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Матч пройдёт в обычном формате — два тайма по 45 минут. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 февраля 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Перерыв
2 : 0
Елимай
Семей, Казахстан
1:0 Морозов – 31'     2:0 Воробьёв – 45'    

Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Батраков, Карпукас, Пруцев, Бакаев, Воробьёв, Руденко.

Игра с «Елимаем» вторая для «Локомотива» за сегодняшний день. Ранее железнодорожники встречались с ереванским «Урарту». Московский клуб одержал победу со счётом 3:2. Голами отметились Никита Салтыков (дубль) и Даниил Чевардин.

