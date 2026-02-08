Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал убрать Деку из клуба в случае победы на выборах

Комментарии

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил о намерении прекратить сотрудничество с нынешним спортивным директором каталонцев Деку в случае своей победы на выборах, а также высказал желание сохранить в команде главного тренера Ханс-Дитера Флика.

«Деку не будет моим спортивным директором. Мы построим структуру, которая наилучшим образом подойдёт Ханси Флику. Мы не будем раскрывать его имя, мы не можем объявить об этом, потому что у него действующий контракт», — приводит слова Фонта Marca со ссылкой на RAC1.

Ранее сообщалось, что Флик может не продлить контракт с «Барселоной», если нынешний президент сине-гранатовых Жоан Лапорта не будет переизбран на эту должность. Выборы пройдут 15 марта, новый президент «блауграны» вступит в должность 1 июля.

