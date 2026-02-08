Тренер «Марселя» Де Дзерби: я не повар, у меня нет рецепта хорошей игры с «ПСЖ»

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал предстоящий матч 21-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ».

«Всегда сложно понять, как лучше всего играть с «ПСЖ». Мы провели две хорошие игры против них. Они по-прежнему лучшая команда в Европе, они выиграли всё в прошлом сезоне. Нам нужно повторить то, что мы уже делали в матчах с ними. У нас сильные игроки. Мы должны быть скромными, стараясь при этом подготовиться к победе.

У нас по-прежнему есть Гринвуд, которого мы видели в последних двух играх, Гринвуд мирового класса. Он становится всесторонне развитым игроком. Он не ушёл, он остался здесь. Он понял, что мы говорим ему это ради его же блага и ради блага «Марселя». Он должен продолжать в том же духе ради себя и ради «Марселя». Он стал более человечным, менее замкнутым. Все могут по-настоящему оценить его.

Рецепта успеха нет. Я не повар, у меня нет рецепта хорошей игры против «ПСЖ». Играть в футбол – да, используя наши сильные стороны. Мы представляем историю, город, и это должно быть дополнительной ответственностью», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

После 20 туров «Марсель» занимает четвёртое место с 39 очками, тогда как «ПСЖ» располагается на втором месте с 48 очками.