«Ливерпуль» готов продать нападающего за € 25-30 млн — Caught Offside

«Ливерпуль» рассматривает вариант с продажей летом крайнего нападающего Федерико Кьезы, который не смог в полной мере адаптироваться к чемпионату Англии. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, мерсисайдцы готовы отпустить 28-летнего вингера за € 25-30 млн. «Ювентус» уже ведёт работу над потенциальным возвращением Кьезы. «Рома» и «Наполи» также рассматривают возможный трансфер чемпиона Европы.

В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности вингер провёл 392 минуты на поле. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

