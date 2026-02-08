Скидки
«Интеру» интересен Маккенни, «Ювентус» намерен убедить игрока остаться — Tuttosport

«Интеру» интересен Маккенни, «Ювентус» намерен убедить игрока остаться — Tuttosport
Комментарии

«Интер» и ряд клубов МЛС хотят подписать 27-летнего полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни. «Нерадзурри» нацелены осуществить переход американского футболиста в качестве свободного агента, поскольку его контракт с туринским клубом заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, «Ювентус» поставил первоочередную задачу убедить Маккенни остаться в клубе, поскольку он является игроком основного состава команды.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

