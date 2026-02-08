Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Тимощук высказался о двух матчах «Зенита» за два дня — с «Динамо» Самарканд и ЦСКА

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, как команда планирует подготовиться к двум матчам за два дня. 9 февраля в 15:00 мск сине-бело-голубые начнут игру с «Динамо» из Самарканда, а 10 февраля в 10:00 мск встретятся с ЦСКА в 3-м туре Winline Зимнего Кубка РПЛ.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Один из клубов попросил сделать матч пораньше, потому что им надо добираться до Москвы. Ясно, какой это клуб, но мы всегда стараемся идти навстречу. В целом это и для нас хорошо, и для ребят, потому что потом наступают выходные между вторым и третьим сбором.

Завтра спокойно сыграем. Думаю, этот матч станет хорошей нагрузкой вместо вечерней тренировки. То же самое будет на следующий день с утра, а потом распустим игроков на три дня, чтобы ребята смогли отдохнуть и с семьями время провести», — сказал Тимощук в интервью официальному сайту «Зенита».

Новости. Футбол
