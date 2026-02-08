Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Борнмут» выкупил у «Милана» Хименеса за € 19,5 млн. «Реал» получит 50% от суммы — Романо

«Борнмут» выкупил у «Милана» Хименеса за € 19,5 млн. «Реал» получит 50% от суммы — Романо
Комментарии

Испанский защитник Алехандро Хименес стал игроком «Борнмута» на постоянной основе. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, англичане активировали опцию выкупа выступающего за клуб с лета 2025 года футболиста за € 19,5 млн.

По данным источника, прописанные в соглашении бонусы составляют € 5,3 млн. Кроме того, мадридский «Реал», из которого Хименес переходил в «Милан», получит 50% от суммы сделки.

Алехандро Хименес перебрался в молодёжную команду «Милана» из «Реала» летом 2023 года на правах аренды, а год спустя был выкуплен за € 5 млн. Минувшим летом «Борнмут» арендовал защитника у итальянцев с обязательством выкупа при определённых условиях.

Материалы по теме
Дерзкий план «Реала», три цели «МЮ» и первый новичок Талалаева. Трансферы и слухи дня
Дерзкий план «Реала», три цели «МЮ» и первый новичок Талалаева. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android