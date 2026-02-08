«Борнмут» выкупил у «Милана» Хименеса за € 19,5 млн. «Реал» получит 50% от суммы — Романо

Испанский защитник Алехандро Хименес стал игроком «Борнмута» на постоянной основе. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, англичане активировали опцию выкупа выступающего за клуб с лета 2025 года футболиста за € 19,5 млн.

По данным источника, прописанные в соглашении бонусы составляют € 5,3 млн. Кроме того, мадридский «Реал», из которого Хименес переходил в «Милан», получит 50% от суммы сделки.

Алехандро Хименес перебрался в молодёжную команду «Милана» из «Реала» летом 2023 года на правах аренды, а год спустя был выкуплен за € 5 млн. Минувшим летом «Борнмут» арендовал защитника у итальянцев с обязательством выкупа при определённых условиях.