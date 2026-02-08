«Барселона» должна € 158 млн по непогашенным трансферным платежам — Transfer News Live

Каталонская «Барселона» по-прежнему должна £ 138 млн (€ 158 млн) в качестве непогашенных трансферных платежей. Об этом сообщает Transfer News Live в социальной сети Х.

Эта сумма включает:

• £ 36,5 млн (€ 42 млн) за трансфер Рафиньи из «Лидс Юнайтед».

• £ 22 млн (€ 25 млн) «Севилье» за переход Жюля Кунде.

• £ 15,5 млн (€ 17,8 млн) клубу «РБ Лейпциг» за Даниэля Ольмо.

• £ 12 млн (€ 13,8 млн) «Манчестер Сити» за переход Феррана Торреса.

• £ 8,5 млн (€ 9,7 млн) мюнхенской «Баварии» за Роберта Левандовски.

По данным источника, каталонскому клубу было сказано, что для сохранения финансовой стабильности он должен выплатить £ 121 млн (€ 140 млн) долга к концу текущего сезона.