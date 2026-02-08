Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» должна € 158 млн по непогашенным трансферным платежам — Transfer News Live

«Барселона» должна € 158 млн по непогашенным трансферным платежам — Transfer News Live
Комментарии

Каталонская «Барселона» по-прежнему должна £ 138 млн (€ 158 млн) в качестве непогашенных трансферных платежей. Об этом сообщает Transfer News Live в социальной сети Х.

Эта сумма включает:

• £ 36,5 млн (€ 42 млн) за трансфер Рафиньи из «Лидс Юнайтед».
• £ 22 млн (€ 25 млн) «Севилье» за переход Жюля Кунде.
• £ 15,5 млн (€ 17,8 млн) клубу «РБ Лейпциг» за Даниэля Ольмо.
• £ 12 млн (€ 13,8 млн) «Манчестер Сити» за переход Феррана Торреса.
• £ 8,5 млн (€ 9,7 млн) мюнхенской «Баварии» за Роберта Левандовски.

По данным источника, каталонскому клубу было сказано, что для сохранения финансовой стабильности он должен выплатить £ 121 млн (€ 140 млн) долга к концу текущего сезона.

Материалы по теме
«Барселона» одержала пять сухих побед в семи последних матчах Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android