Футбол

Челестини: за эти месяцы я понял, насколько важен ЦСКА для огромной армии болельщиков

Челестини: за эти месяцы я понял, насколько важен ЦСКА для огромной армии болельщиков
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обратился к поклонникам московского клуба во время зимних тренировочных сборов. Ранее тренерский штаб армейцев одержал победу (11:8) над командой болельщиков в товарищеском матче.

«Для нас очень важно чувствовать вашу теплоту и слышать ваши песни. Когда вы с нами – это совершенно другой футбол. За эти месяцы я понял, насколько важен ЦСКА для огромной армии болельщиков», — приводит слова Челестини пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Челестини возглавляет ЦСКА с лета 2025 года. В текущем сезоне команда под руководством швейцарца занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 36 очками в 18 встречах.

